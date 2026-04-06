Пластический хирург Алексанян подчеркнул, что при круговой подтяжке лица не должно возникать ощущения перетянутости

Качественная пластическая операция должна быть незаметна для окружающих. По мнению хирурга, профессора Тиграна Алексаняна, главным критерием ее успешности является естественность результата, при котором у человека сохраняются индивидуальные черты и отсутствует эффект «перетянутости». Об этом написал NEWS.ru .

С ростом интереса к пластическим операциям возникает вопрос: можно ли отличить профессионально выполненную пластику от искусственно измененного лица? Есть несколько критериев, по которым это можно сделать. Главное — это сохранение естественности и индивидуальности черт человека. Если результат выглядит гармонично, то операция была выполнена качественно. Например, при круговой подтяжке лица не должно возникать ощущения перетянутости, подчеркнул Алексанян.

Профессор отметил, что многие знаменитости, особенно из советского прошлого, стали жертвами неудачных вмешательств, получив явный эффект «перетянутости» вместо омоложения. Настоящий специалист всегда учитывает индивидуальность пациента.