Пластический хирург Алексанян назвал липосакцию и абдоминопластику самыми популярными операциями у женщин летом

Главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с изданием «Страсти» рассказал о самых популярных пластических операциях, которые женщины делают перед началом лета.

Медик выделил те, которые помогают скорректировать недостатки фигуры: липосакцию, абдоминопластику и липофилинг.

При липосакции убираются избыточные жировые отложения из различных областей тела, а при абдоминопластике устраняется обвисшая кожа.

«Операция может включать подтяжку живота, перемещение пупка и удаление растяжек», — добавил хирург.

Многие женщины в этот период обращаются за коррекцией груди и ягодиц, сказал Алексанян.

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