Пластический хирург Алексанян назвал липосакцию и абдоминопластику самыми популярными операциями у женщин летом
Главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с изданием «Страсти» рассказал о самых популярных пластических операциях, которые женщины делают перед началом лета.
Медик выделил те, которые помогают скорректировать недостатки фигуры: липосакцию, абдоминопластику и липофилинг.
При липосакции убираются избыточные жировые отложения из различных областей тела, а при абдоминопластике устраняется обвисшая кожа.
«Операция может включать подтяжку живота, перемещение пупка и удаление растяжек», — добавил хирург.
Многие женщины в этот период обращаются за коррекцией груди и ягодиц, сказал Алексанян.