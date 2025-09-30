Пластический хирург Абдулаева посоветовала женщинам, мечтающим о пластике груди, не торопиться с решением

Пластический хирург Софья Абдулаева поделилась важным советом для женщин, планирующих операцию по увеличению груди. В интервью NEWS.ru врач подчеркнула необходимость решения проблемы дисморфомании перед операцией.

По словам Абдулаевой, дисморфомания — это чрезмерное беспокойство о незначительном или воображаемом дефекте внешности.

«Зачастую то, что кажется нам недостатком, на самом деле является нашей индивидуальной особенностью, делающей нас уникальными», — отметила она.

Хирург рекомендовала обсудить свои переживания с психотерапевтом и посоветоваться с близкими. Они могут помочь посмотреть на себя со стороны и принять более взвешенное решение.

«Не торопитесь. Дайте себе время подумать, прежде чем принимать окончательное решение», — призвала Абдулаева. Она подчеркнула, что изменения во внешности требуют осознанного подхода и любви к себе.