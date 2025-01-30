Пять признаков. Как распознать раковую родинку

Кандинская: асимметрия и необычный цвет могут быть признаками раковой родинки

Раковые родинки могут сформироваться не у всех людей, отличить меланому от безобидного пятнышка можно по пяти признакам. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-дерматолог клиники DocMed Екатерина Кандинская.

«Может помочь самообследование кожи и правило ABCDE», — пояснила специалист.

Кандинская уточнила, что первый признак А — это асимметрия, когда одна половина родинки или родимого пятна не соответствует другой.

Второй признак B — это граница. Здесь надо обратить внимание на края, которые могут быть неровными или размытыми.

Еще один повод задуматься, если цвет родинки изменился или стал неравномерным. Четвертый признак D — это диаметр, когда родимое пятно начинает расти. Меланомы чаще всего размером около шести миллиметров, но бывают и меньше.

Пятый признак E означает «эволюция». В этом случае «родинка меняет размер, форму или цвет».

Врач отметила, что еще один признак опасной родинки — зуд, жжение или боль на ее поверхности.

Врач предупредила, что в группу риска входят люди с большим количеством родинок, те, у кого имеются атипические и врожденные пятна, а также пожилые люди и пациенты с семейной историей меланомы или иных видов рака кожи.

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