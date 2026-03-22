Пищевой технолог Симс объяснил, почему важно мыть бананы перед едой

Многие люди считают, что бананы не нужно мыть, так как их кожура несъедобна. Однако специалисты предупреждают, что это может быть опасно для здоровья. На поверхности бананов могут находиться бактерии, пыль и следы химикатов, которые легко переносятся на съедобную часть плода во время чистки, сообщило издание «Утро.ру» .

Пищевой технолог Тамика Симс поясняет, что микробы с кожуры, включая такие опасные патогены, как кишечная палочка или сальмонелла, могут попасть на руки или кухонные инструменты, а затем — на мякоть банана. Это особенно опасно для будущих мам, пожилых людей и тех, чей иммунитет ослаблен, написал «Ридус».

Также стоит учитывать, что остатки пестицидов, попадая в организм даже в малых дозах, накапливаются и со временем могут вызвать серьезные нарушения здоровья.

Чтобы минимизировать риски, достаточно промыть бананы под струей воды перед употреблением. Для плотной кожуры можно использовать мягкую щетку. Средства для мытья посуды не понадобятся — достаточно тщательно ополоснуть фрукт и затем промокнуть сухой салфеткой.