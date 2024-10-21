Пищевой технолог Каплунов: дубайский шоколад может вызвать вздутие и тяжесть в животе

Дубайский шоколад, в состав которого входит тесто катаифи и паста из фисташек, способен негативно влиять на организм. Об этом рассказал лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов в беседе с Gazeta.SPb .

По его словам, сладость имеет очень большую калорийность, одна из причин которой — высокое содержание жиров. Из-за обжаренного в масле теста десерт может вызвать вздутие и тяжесть в животе, отметил пищевой технолог.

Он также посоветовал отказаться от лакомства людям, страдающим сахарным диабетом. В дубайском шоколаде очень много сахара, который быстро поднимает уровень инсулина и глюкозы.