Пищевой технолог Каплунов: дубайский шоколад может вызвать вздутие и тяжесть в животе

Дубайский шоколад, в состав которого входит тесто катаифи и паста из фисташек, способен негативно влиять на организм. Об этом рассказал лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов в беседе с Gazeta.SPb.
По его словам, сладость имеет очень большую калорийность, одна из причин которой — высокое содержание жиров. Из-за обжаренного в масле теста десерт может вызвать вздутие и тяжесть в животе, отметил пищевой технолог.
Он также посоветовал отказаться от лакомства людям, страдающим сахарным диабетом. В дубайском шоколаде очень много сахара, который быстро поднимает уровень инсулина и глюкозы.
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