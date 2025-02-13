ПИМУ: моржевание может вызвать спазм сосудов и пневмонию у неподготовленных людей

Моржевание считается полезным методом укрепления иммунитета и адаптации к холоду, однако оно должно проводиться осторожно и под наблюдением специалистов. Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на специалистов из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

Этот способ закаливания полезен для людей, которые изначально приспособленны к холоду, но неподготовленным людям он может навредить, отмечает НИА «Нижний Новгород». Переохлаждение способно вызвать спазм сосудов, нарушение дыхания и аритмии, а также спровоцировать болезни, такие как пневмония, нефрит и ангина.

Перед началом моржевания необходимо проконсультироваться с врачом и тренировать организм постепенно, чтобы минимизировать риски для здоровья.