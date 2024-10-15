Пиявки не помогут. Врач развеял миф о геморрое

Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что пиявки не помогают избавиться от геморроя. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач развеял миф и объяснил, почему этот метод лечения не является эффективным.

Медик пояснил, что геморрой представляет собой увеличение размера стенки одного из кровеносных сосудов. Там возникает застой крови.

«Поэтому мы даем кроверазжижающие свечи с гепарином, то есть мы стараемся этот тромб ликвидировать, тем самым снимаем боль», — подчеркнул он.

Использование пиявок при лечении геморроя не приносит результатов.

Ранее врач-колопроктолог Константин Овчинников предупредил, что частое посещение бань и саун может спровоцировать появление геморроя. Кроме того, проблемой часто страдают офисные сотрудники, проводящие большую часть времени сидя за рабочим столом. В настоящее время геморрой самым распространенным проктологическим заболеванием.