Петербуржцы прошли бесплатные обследования сердца в четырех больницах

Обследования прошли в Мариинской, Александровской, Покровской и Введенской больницах. Участники акции могли получить консультацию кардиолога, сделать электрокардиограмму, а при необходимости — направления к профильным специалистам.

Заведующая амбулаторно-консультативным отделением Мариинской больницы Татьяна Шмидт рассказала, что акция направлена на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и раннее выявление нарушений. Для участия требовались полис обязательного медицинского страхования и предварительная запись. Пациентам с показаниями к экстренной госпитализации помощь оказывали сразу.

Заведующая кардиологическим отделением № 1 Александровской больницы Ирина Азарова сообщила, что чаще всего врачи выявляют нарушения ритма и проводимости. Электрокардиограмма также может показать признаки безболевой ишемии миокарда у людей без выраженных симптомов.

Акция прошла в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».