Петербургский врач Ужакина: нет причин для беспокойства из-за метапневмовируса

Метапневмовирус — это одна из разновидностей респираторных вирусов. Ничего необычного в том, что сейчас о нем много говорят, нет. Шумиха вокруг него создана искусственно, и никаких причин для паники в России по этому поводу нет, сказала она. Симптомы, которые он вызывает, схожи с обычным ОРВИ, и лечение проводится стандартными методами.

Она также подчеркнула, что ни Роспотребнадзор, ни специалисты-вирусологи, ни бактериологи не выражают беспокойства по поводу возможности мутации вируса. Кроме того, Ужакина сообщила, что количество поступающих пациентов в настоящее время значительно ниже, чем в предыдущие годы.