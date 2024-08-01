Петербургский Роспотребнадзор призвал аллергиков отказаться от малины

Лето — это время, когда можно наслаждаться свежими овощами, ягодами и фруктами, собранными в лесу, саду или огороде, а также купленными на рынках и в магазинах. В данный момент продолжается сезон малины, однако специалисты петербургского Роспотребнадзора предупреждают о ее возможной вредности для здоровья, сообщило «ФедералПресс» .

Садовая малина богата витаминами C, B, B2, B6, PP, E и каротином. Варенье из ягоды применяется как эффективное средство при простудах. Кроме того, она способствует улучшению работы мозга, помогает предотвратить возрастные изменения памяти и способствует образованию новых нервных клеток.

Также эта ягода снижает уровень сахара в крови и защищает сердечно-сосудистую систему. Люди, стремящиеся сбросить вес, также могут оценить ее преимущества, так как малина способствует похудению. Известно, что малина эффективна в профилактике и лечении артрита, а также помогает защищать кожу от старения.

Однако аллергикам стоит проявить осторожность и отказаться от малины, если у них наблюдается реакция на этот продукт. Кислые ягоды не рекомендуется употреблять людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При заболеваниях почек также следует проявлять осторожность.

Людям с подагрой и бронхиальной астмой не стоит злоупотреблять кисло-сладкими ягодами. Кормящим матерям лучше избегать их, чтобы не вызвать аллергию у ребенка, а беременным также требуется быть внимательными.