Петербургский Роспотребнадзор: абрикосы обладают целым набором полезных свойств

В абрикосах содержится множество витаминов и минералов. Специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в беседе Piter.TV рассказали о пользе этих фруктов.

Эти фрукты содержат целый комплекс витаминов: витамин А (полезен для глаз и кожи), витамин Е (антиоксидант), витамин С (укрепляет иммунитет), витамины группы В, никотиновую кислоту и биотин. Кроме того, абрикосы богаты минералами: калием (полезен для сердца), кальцием (важен для костей), магнием (благотворно влияет на нервную систему), железом (необходим для крови), а также фосфором, цинком, серой и кремнием.

Абрикосы способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, укрепляют стенки сосудов, улучшают память и работу нервной системы.

Однако важно помнить о мере и возможных противопоказаниях. Рекомендуется употреблять не более 300 граммов свежих абрикосов в день, не натощак и не после тяжелой еды. При сахарном диабете, хронических проблемах с желудочно-кишечным трактом, заболеваниях печени и аллергии необходимо консультироваться с врачом.