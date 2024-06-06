Первые в России конфеты со сладким белком показали на ПМЭФ

Следящим за своим питанием людям представили первые в России конфеты со сладким белком. Новинку продемонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме во время сессии «Еда как лекарство».

Внешне лакомство никак не отличить от обычной конфеты. Однако внутри инновационный ингредиент — биотехнологически произведенный сладкий белок. Его сертифицировали в ЕАЭС пару месяцев назад — в апреле 2024 года.

«Он в несколько тысяч раз слаще сахарозы и не повышает уровень глюкозы в крови», — передали организаторы.

Теперь производители из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении смогут использовать его в мороженом, напитках, конфетах и других сладостях.

В Санкт-Петербурге 5–8 июня проходит 27-й по счету Петербургский международный экономический форум. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий во всем мире. Участие в мероприятии принимают представители 136 государств.

Ранее на ПМЭФ обсудили проблему ожирения. Из-за проблем с лишним весом возрастает риск развития заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, которые стали главной причиной смертности во всем мире. Это, прежде всего, вопрос здоровья, ведь ожирение — колоссальная нагрузка на весь организм.