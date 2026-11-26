Доцент Пермского медицинского университета Валерий Литвинов заявил, что солярий не поможет восполнить уровень витамина D, а долгое пребывание в нем может вызвать ожоги кожи. Об этом ученый рассказал в Telegram-канале «Большая Пермь», пишет Ura.ru .

Лампы в солярии отличаются по длине волны от солнечного света и в основном рассчитаны на получение загара, а не на синтез витамина D. Об этом рассказал ученый ПНИПУ Литвинов.

По его словам, длительное пребывание в солярии может вызвать ожоги кожи, а в некоторых случаях — активизировать онкологию. По данным исследований, меланома чаще диагностируется у людей, которые регулярно посещали солярий.

Перед посещением солярия ученый советует обратиться к косметологу или дерматологу: специалист осмотрит кожу и спрогнозирует риск появления пигментации. Для восполнения витамина D Литвинов рекомендует сначала сдать анализ, затем скорректировать рацион.