Пересадку собственных стволовых клеток пациенту впервые провели в Тульском онкоцентре

Специалисты Тульского областного онкологического диспансера выполнили уникальную процедуру — пересадку собственных стволовых клеток пациенту. Операция прошла успешно, состояние пациента стабильно. Об этом сообщила Тульская Служба Новостей со ссылкой на администрацию медицинского учреждения.

В больнице оборудован современный криобанк для длительного хранения материала, что позволяет местным жителям получать специализированную помощь без выезда за пределы региона. Ранее жители Тульской области были вынуждены ездить в соседние регионы для подобного лечения.