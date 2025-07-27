Пересадку собственных стволовых клеток пациенту впервые провели в Тульском онкоцентре

Специалисты Тульского областного онкологического диспансера выполнили уникальную процедуру — пересадку собственных стволовых клеток пациенту. Операция прошла успешно, состояние пациента стабильно. Об этом сообщила Тульская Служба Новостей со ссылкой на администрацию медицинского учреждения.
В больнице оборудован современный криобанк для длительного хранения материала, что позволяет местным жителям получать специализированную помощь без выезда за пределы региона. Ранее жители Тульской области были вынуждены ездить в соседние регионы для подобного лечения.
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