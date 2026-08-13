Ridlife: перелет может ухудшить самочувствие даже у здоровых людей

Пассажиры могут столкнуться с обезвоживанием, обмороками и учащенным пульсом из-за условий в самолете, передает ridlife.ru .

Давление в салоне самолета соответствует высоте около 2400 метров, а содержание кислорода снижается примерно до 15%. В таких условиях сердце и легкие работают интенсивнее, поэтому дыхание и пульс учащаются.

Низкая влажность воздуха может привести к потере до 360 миллилитров жидкости за час. Обезвоживание сгущает кровь, увеличивает нагрузку на сердце и риск тромбоза.

Обмороки нередко происходят при резком подъеме после долгого сидения. Их риск повышают алкоголь, пересоленная пища и недостаток воды. Инфаркты и инсульты в полете редки, но чаще других состояний приводят к летальным исходам на борту, где возможности экстренной помощи ограничены.

Снизить риски помогают вода, отказ от алкоголя и легкая активность в салоне. Людям с хроническими заболеваниями следует заранее проконсультироваться с врачом, а после операций, стоматологических вмешательств или дайвинга — отложить перелет на несколько дней, сообщает nashgorod.ru.