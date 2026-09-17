Пензенский врач Кузькина дала советы по поддержанию хорошего самочувствия на рабочем месте

Заведующая отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина в рамках спецпроекта «Дежурный врач» поделилась рекомендациями по поддержанию хорошего самочувствия на рабочем месте. Об этом пишет «Пенза-пресс» .

Она отметила, что люди трудоспособного возраста проводят большую часть дня на службе, где подвергаются воздействию различных факторов, которые могут негативно сказываться на состоянии организма.

Эксперт подчеркнула важность соблюдения рационального графика питания для снижения риска нарушений пищеварения и набора лишнего веса. По ее словам, полноценный завтрак обеспечивает необходимый запас энергии и помогает избежать переедания в течение дня. Ольга Кузькина посоветовала приносить еду из дома, отдавая предпочтение заранее приготовленным блюдам с белками, сложными углеводами и овощами, чтобы не выбирать фастфуд от безысходности. Перекусывать лучше орехами, йогуртами или фруктами вместо печенья, а также регулярно пить чистую воду, так как даже легкая нехватка жидкости вызывает усталость. Принимать пищу следует не за компьютером, выделяя время для полноценного перерыва.