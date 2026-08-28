Пензенский врач Белкина указала, что первые симптомы бешенства у человека напоминают обычную простуду

Заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала о смертельной опасности вируса бешенства, путях заражения и необходимых мерах первой помощи. Она подчеркнула, что при появлении первых клинических симптомов заболевание приводит к летальному исходу в 100% случаев, однако своевременная вакцинация позволяет предотвратить гибель человека, пишет «Пенза-пресс» .

Вирус передается через слюну инфицированного животного. Чаще всего переносчиками выступают дикие животные — лисы, волки, енотовидные собаки, летучие мыши и ежи, но также опасность представляют непривитые домашние собаки и кошки. Наиболее опасными считаются укусы в область головы, шеи, лица и кистей рук из-за максимально близкого расположения к головному мозгу.

Первые симптомы у человека напоминают простуду: температура поднимается до 37,5 °С, появляется головная боль, а на месте укуса возникают зуд, жжение и покраснение. В начальном периоде наблюдаются беспричинный страх, тревога, депрессия и сильная бессонница. В стадию разгара болезни возникает главный специфический признак — водобоязнь (гидрофобия), сопровождающаяся боязнью даже вида воды. Также появляются светобоязнь, сильное слюнотечение и галлюцинации. В финальной стадии наступают паралич мышц, кома, остановка дыхания и сердцебиения.

Единственный способ спасти жизнь после контакта с потенциально больным животным — немедленно ввести антирабическую вакцину до начала поражения центральной нервной системы.