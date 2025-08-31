Педиатра Олешкевич рассказала, что при отравлении грибами нужно давать детям воду для предотвращения обезвоживания

Грибы — любимое лакомство многих семей, однако они представляют серьезную опасность для детей. Детский организм не всегда справляется с перевариванием грибов, а токсины могут вызвать тяжелое отравление. Врач-педиатр Центра Шумакова Минздрава России Софья Олешкевич в беседе с News.ru подчеркнула, что при первых признаках отравления грибами у ребенка, таких как тошнота, рвота, боли в животе, диарея, кашель или затрудненное дыхание, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

Как отметила доктор, до приезда врачей не рекомендуется искусственно вызывать рвоту, давать молоко или сорбенты, поскольку они не нейтрализуют токсины из ядовитых грибов. Можно давать ребенку воду и регидратационные растворы небольшими порциями для предотвращения обезвоживания, написал сайт pravda-nn.ru.

Олешкевич также предупредила о более серьезных симптомах, требующих немедленного реагирования: неритмичном пульсе, судорогах, бледной и холодной коже, вялости, сонливости, спутанности сознания, галлюцинациях и потере сознания. При появлении любых из этих симптомов необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.