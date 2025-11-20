Педиатр Жучкова призвала добавлять в рацион детей рыбий жир из дикого камчатского лосося

Врач-педиатр, гастроэнтеролог Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова рассказала «Известиям» , что частые простуды, низкая успеваемость и поведенческие проблемы у детей часто связаны с недостатком питательных веществ.

Исследования Сеченовского университета выявили дефицит омега-3 жирных кислот практически у всех обследованных детей. Эти вещества критически важны для развития мозга, иммунитета и общего самочувствия. Эксперимент показал, что добавление рыбьего жира из дикого камчатского лосося в рацион детей привело к значительным улучшениям: участники реже болели, легче переносили инфекции, у них улучшились память, внимание, сон и аппетит, снизилась тревожность.

«Аналогичное положительное влияние оказывает витамин D, который не только укрепляет кости, но и снижает частоту рецидивов при бронхиальной астме и ревматоидном артрите», — отметила Жучкова.

Для точной диагностики дефицитов в Сеченовском центре материнства и детства применяют расширенный анализ с использованием масс-спектрометрии. Этот метод позволяет выявить недостаток питательных веществ даже у младенцев через анализ материнского молока, избегая забора крови.

Сбалансированное питание особенно важно для детей с тяжелыми ревматическими заболеваниями, бронхиальной астмой и поливалентной аллергией, поскольку неправильный рацион усугубляет течение болезней. Важными маркерами проблем со здоровьем являются как дефицит, так и избыток массы тела, изменения в поведении, эмоциональном состоянии и успеваемости, подчеркнула Жучкова.