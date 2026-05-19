Педиатр Зайниддинова отметила эффективность репеллентов с ДЭТА от комаров

Педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог и вакцинолог Рабият Зайниддинова поделилась рекомендациями по выбору средств от комаров. Об этом сообщило «Радио 1» .

Врач подчеркнула, что при выборе репеллента важно обращать внимание не на бренд, а на состав средства.

«Родители теряются на полках магазинов, но нужно смотреть не на бренд, а на состав. Работают препараты, в составе которых есть аббревиатура ДЭТА», — объяснила медик.

По словам педиатра, репелленты с эфирными маслами допустимы, однако их эффективность не гарантирована. Зайниддинова также рекомендовала иметь при себе антигистаминные препараты при прогулках с ребенком, добавил RT.