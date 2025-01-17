Педиатр Цыбисова: капуста и шиповник защитят ребенка от простуды

Чтобы ребенок меньше болел в сезон простуд и респираторных инфекций, родителям стоит заранее позаботиться о его закаливании. Об этом сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением детского поликлинического отделения поликлиники № 4 Красногорской больницы, врач-педиатр Елена Цыбисова в беседе с РИАМО .

Медик предложила укреплять детский организм и с помощью природных антиоксидантов. Среди них — черника и черная смородина, земляника, шиповник, брусника и клюква, рябина и облепиха. Кроме того, помогут защитить от простуды цитрусовые, киви, ананасы, капуста, чеснок и лук, свекла и репа, а также тыква.

Цибисова рекомендовала давать детям иммуномодулирующие средства, которые усиливают защитные механизмы иммунной системы. Еще одна важная мера с наступлением осенне-зимнего периода — вакцинация, добавил сайт «Инфо 24».