Педиатр Царегородцева указала на риски для здоровья от облизывания сосулек

Снег и сосульки могут показаться чистыми, однако это обманчивое впечатление. В них содержатся различные микрочастицы из воздуха: пыль, микробы, бактерии, а также выхлопы автомобилей, следы птиц и животных. Кроме того, в снегу могут быть соли и реагенты, которыми посыпают дороги. Об этом «Радио 1» рассказала педиатр Оксана Царегородцева.

Врач отметила, что несколько случайно попавших на язык снежинок не вызовут серьезных проблем. Однако намеренное употребление снега или облизывание сосулек может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, инфекциям дыхательных путей или травмам рта острыми краями льда. Особенно это опасно для детей, которые могут вместе со снегом проглотить посторонние предметы или химические вещества, написал сайт vse42.ru.

«На снегу за чертой города могут быть следы диких животных с бактериями, а снег с дорог и тропинок содержит микроорганизмы и частички почвы», — предупредила специалист.

Медик подчеркнула важность спокойного и наглядного объяснения детям, почему снег и сосульки не подходят для еды. Например, можно провести эксперимент: поймать снег на ватный диск, дать ему высохнуть и показать ребенку, сколько грязи осталось. Этот пример поможет детям понять, что снег — не чистая и безопасная среда, а место скопления микробов.