Педиатр Торкова: повышение уровня лейкоцитов характерно для онкологических заболеваний

Педиатр Татьяна Торкова в беседе с News.ru перечислила причины повышенного содержания лейкоцитов в крови у детей.

По словам медика, лимфоцитоз наблюдается у ребенка при инфекционных заболеваниях. Речь идет об ОРВИ, инфекционном мононуклеозе, ветряной оспе, коклюше.

Кроме того, данное состояние характерно для онкологических недугов: острого и хронического лимфолейкоза, добавила врач. При этом она отметила, что для новорожденных лимфоцитоз — вариация нормы.