Педиатр Тимаков рассказал, как правильно лечить ребенка при ОРВИ

В сезон ОРВИ родители часто переживают за здоровье своих детей. Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков на пресс-конференции в «Известиях» поделился основными ошибками, которые допускают родители при лечении детей.

Евгений Тимаков объяснил, что у детей разнообразие инфекционных процессов больше, чем у взрослых, из-за отсутствия иммунитета к многим вирусам. Он подчеркнул, что высокая температура у ребенка — это нормальный иммунный ответ на вирус, и снижать ее не всегда необходимо, пишет KP.RU.

«При температуре 38–38,5 градусов вырабатывается большое количество интерферона, нашего защитника», — отметил педиатр.

Он также предупредил, что давать антибиотики без назначения врача не стоит, так как они не борются с вирусами и могут усилить токсическую нагрузку на организм.

Тимаков обратил внимание на важность увлажнения воздуха в помещениях, чтобы слизистые оболочки носоглотки не пересыхали и могли успешно справляться с вирусами. Также он подчеркнул необходимость проветривания помещений, чтобы уменьшить концентрацию вирусов в воздухе.

Педиатр рекомендовал делать прививку от гриппа, особенно в этом году, когда ожидаются мутации опасных штаммов. Вакцина адаптирована под эти штаммы и может помочь предотвратить заболевание.