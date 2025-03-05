Педиатр Тимаков: энергетики вызывают привыкание у детей и ухудшают качество сна

Энергетические напитки могут серьезно навредить здоровью ребенка. Об этом предупредил врач-педиатр Евгений Тимаков в интервью RT .

Как отметил доктор, под воздействием энергетиков у детей возникает перенасыщенность синтетическими тонизирующими веществами, которые повышают работу центральной нервной системы. Из-за этого сердечно-сосудистая система работает с повышенной нагрузкой и истощается. В результате дети попадают в больницу с различными заболеваниями миокарда и мышц.

Кроме того, энергетики вызывают привыкание и нарушают сон. Они также влияют на гормональную функцию организма, что может привести к эндокринным заболеваниям, включая проблемы с репродуктивной функцией, работой щитовидной и поджелудочной железы.

Нарушение гормонального баланса и сна у детей вызывает отсроченные агрессивные и депрессивные расстройства, предупредил Тимаков.