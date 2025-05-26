Педиатр Татаркина предупредила, что младенцы наиболее уязвимы к перегреву

Согласно прогнозам метеорологов, лето 2025 года будет жарким и засушливым в большинстве регионов России. В таких погодных условиях дети особенно подвержены тепловым и солнечным ударам. Врач-педиатр из «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, как определить тепловой удар у ребенка.

По словам врача, тепловой удар возникает из-за перегрева всего тела, а солнечный — из-за воздействия солнечных лучей на голову. Последний особенно опасен, так как может привести к поражению нервной системы.

«Первые признаки перегрева — это сонливость, капризность, вялость. У более взрослых детей могут появиться жалобы на головную боль, сухость во рту, общее недомогание», — предупредила специалист.

Если не принять меры, температура тела может подняться до 40–41 градуса, что может вызвать судороги и потерю сознания. Младенцы наиболее уязвимы к перегреву, поскольку у них теплообмен нарушается быстрее, а состояние может протекать тяжелее.

Чтобы снизить риски, педиатр дала несколько рекомендаций. Она посоветовала не выходить с ребенком на улицу с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно. Детям до трех лет, особенно до года, следует гулять только в тени.