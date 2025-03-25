Педиатр Синицына: недостаток сна у детей может вызвать проблемы с массой тела

Полноценный сон имеет огромное значение для здоровья ребенка. Педиатр, детский эндокринолог Анастасия Синицына в интервью «Газете.Ru» рассказала о влиянии сна на иммунитет, вес, настроение и когнитивные функции.

По словам доктора, недостаток сна может вызывать раздражительность, замкнутость и синдром дефицита внимания. Полноценный сон улучшает поведение и успеваемость.

Нормы сна зависят от возраста: детям от года до трех лет нужно не менее 11 часов, с трех до шести лет — 10 часов, в 6-13 лет — девять часов, в 13-17 лет — восемь часов. Ложиться спать желательно до 22:00, чтобы обеспечить достаточное количество медленного сна, важного для выработки гормона роста.

Проблемы с весом, частые болезни или снижение успеваемости могут быть связаны с нарушениями сна. В таких случаях рекомендуется консультация детского эндокринолога, подчеркнула Синицына.