Педиатр Шахвеледов посоветовал родителям чаще проводить время с детьми на свежем воздухе, чтобы защитить их от ОРВИ

Врач-педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с изданием РИАМО посоветовал родителям больше времени проводить с детьми на свежем воздухе, чтобы защитить их от сезонных ОРВИ.

Прогулки на свежем воздухе, по словам медика, являются одной из основных мер профилактики детских болезней. Сюда же относятся физические упражнения, сбалансированное питание и полноценный сон.

«Регулярно убирайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасается ребенок», — процитировал сайт kp.ru доктора.

Шахвеледов также напомнил о необходимости вакцинировать детей от гриппа.