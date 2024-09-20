Педиатр Сайфулина призвала взрослых включить в рацион детей продукты с витаминами C и D

Педиатр Клиники академика Ройтберга Марьям Сайфулина в беседе с РИАМО поделилась советами с родителями, как защитить детей во время осенних простуд.

По словам медика, сперва необходимо включить в рацион ребенка цитрусовые, ягоды, рыбу, яйца, то есть источники витаминов C и D. Также важно следить за тем, чтобы ребенок регулярно мыл руки после нахождения в общественных местах и чтобы одевался по погоде, написал «Петербургский дневник».

В доме важно проветривать помещения и стараться увлажнять воздух. У ребенка должен быть полноценный сон и активная насыщенная жизнь. В сентябре для формирования иммунитета можно сделать ребенку прививку, добавила врач.