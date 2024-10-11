Педиатр Ровенская: правильное питание и здоровый сон помогут повысить сопротивляемость детского организма вирусам

Правильное питание и качественный сон помогут повысить сопротивляемость детского организма вирусам. Об этом «Радио 1» рассказала врач-педиатр Юлия Ровенская.

Как пояснила медик, защитить детей от сезонных вирусов и простуд поможет не только режим, но и вакцинация. Например, от гриппа лучшей защитой считается именно прививка. Медик также напомнила о важности приема витамина D, который можно найти в рыбе, яичных желтках и говяжьей печени.

Ровенская добавила, что особую роль в защите от вирусов играет гигиена, написали «Известия».