Педиатр Ровенская: правильное питание и здоровый сон помогут повысить сопротивляемость детского организма вирусам

Правильное питание и качественный сон помогут повысить сопротивляемость детского организма вирусам. Об этом «Радио 1» рассказала врач-педиатр Юлия Ровенская.
Как пояснила медик, защитить детей от сезонных вирусов и простуд поможет не только режим, но и вакцинация. Например, от гриппа лучшей защитой считается именно прививка. Медик также напомнила о важности приема витамина D, который можно найти в рыбе, яичных желтках и говяжьей печени.
Ровенская добавила, что особую роль в защите от вирусов играет гигиена, написали «Известия».
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