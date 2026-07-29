Педиатр Рахимова рассказала, что объем лактации не зависит от размера груди кормящей матери

Педиатр и консультант по грудному вскармливанию «СМ-Клиники» Гузель Рахимова в беседе с «Известиям» развеяла распространенные мифы о грудном вскармливании. Она подчеркнула, что объем грудного молока не зависит от размера груди, а основным фактором успешной лактации является регулярность и эффективность кормления ребенка.

Рахимова объяснила, что количество молока определяется тем, насколько активно ребенок сосет грудь. Чем чаще и эффективнее сосание, тем больше молока вырабатывает организм матери.

Врач также опровергла миф о том, что молоко может внезапно закончиться. Как отметила доктор, лактация работает по принципу «спроса и предложения», и регулярное опорожнение груди поддерживает выработку молока. Рахимова добавила, что строгая диета и чрезмерное употребление воды не влияют на количество молока.

«Достаточно пить по жажде, поддерживая нормальный питьевой режим. Избыток жидкости не приводит к увеличению выработки молока», — сказала эксперт.

Кормление по требованию, а не по расписанию, считается наиболее физиологичным и помогает поддерживать стабильную лактацию. Кроме того, состав молока адаптируется к возрасту ребенка и остается полноценным источником питательных веществ даже после года, заключила эксперт.