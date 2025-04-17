Педиатр Прохоренко: бледность и ухудшение успеваемости ребенка могут указывать на анемию
У каждого четвертого российского ребенка обнаружен дефицит железа, приводящий к анемии. Главная причина этого явления — неправильное питание. Об этом рассказал педиатр Антон Прохоренко в беседе с сайтом kp.ru.
По словам доктора, симптомы анемии разнообразны: усталость, бледность, снижение иммунитета, ухудшение успеваемости. Для профилактики врач посоветовал ввести в рацион ребенка продукты богатые железом: красное мясо, рыбу, яйца, овощи, фрукты и зелень.
Общий и биохимический анализ крови позволит вовремя обнаружить проблему и начать терапию. Настоящая железодефицитная анемия лечится только препаратами железа, подчеркнул Прохоренко.