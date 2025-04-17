Педиатр Прохоренко: бледность и ухудшение успеваемости ребенка могут указывать на анемию

У каждого четвертого российского ребенка обнаружен дефицит железа, приводящий к анемии. Главная причина этого явления — неправильное питание. Об этом рассказал педиатр Антон Прохоренко в беседе с сайтом kp.ru.

По словам доктора, симптомы анемии разнообразны: усталость, бледность, снижение иммунитета, ухудшение успеваемости. Для профилактики врач посоветовал ввести в рацион ребенка продукты богатые железом: красное мясо, рыбу, яйца, овощи, фрукты и зелень.

Общий и биохимический анализ крови позволит вовремя обнаружить проблему и начать терапию. Настоящая железодефицитная анемия лечится только препаратами железа, подчеркнул Прохоренко.

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