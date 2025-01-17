Педиатр Попова предупредила об опасности купания детей в проруби

Разовое погружение в прорубь на Крещение не приносит пользы детям и не является оздоровительным мероприятием. Об этом заявила педиатр и заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова в беседе с «Газетой.ru».
По словам врача, даже недолгое пребывание в ледяной воде у неподготовленных людей может спровоцировать нарушение работы опорно-двигательной системы, ухудшение нервной проводимости, усиление болевой чувствительности. Кроме того, среди последствий — глубокое охлаждение тканей и замедление обмена веществ на клеточном уровне.
В некоторых случаях, подчеркнула медик, купание в проруби способно спровоцировать потерю сознания и тяжелое переохлаждение. Для детей опасность выше из-за особенностей терморегуляции и физиологии организма, добавило ИА НСН.
Подмосковье вошло в топ-5 по количеству производителей органической продукции
На Украине придумали, как не платить семьям погибших военных
Лучший новогодний подъезд выберут в Реутове
Укравшего 168 млн рублей главу депозитария арестовали в Сочи
Школу №2 в Серпухове откроют после капремонта к сентябрю
Организацию горячего питания в школе проверили в Богородском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте