Педиатр Попова предупредила об опасности купания детей в проруби

Разовое погружение в прорубь на Крещение не приносит пользы детям и не является оздоровительным мероприятием. Об этом заявила педиатр и заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, даже недолгое пребывание в ледяной воде у неподготовленных людей может спровоцировать нарушение работы опорно-двигательной системы, ухудшение нервной проводимости, усиление болевой чувствительности. Кроме того, среди последствий — глубокое охлаждение тканей и замедление обмена веществ на клеточном уровне.

В некоторых случаях, подчеркнула медик, купание в проруби способно спровоцировать потерю сознания и тяжелое переохлаждение. Для детей опасность выше из-за особенностей терморегуляции и физиологии организма, добавило ИА НСН.