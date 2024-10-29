Педиатр Похлебкина призвала ограничивать время, проведенное детьми с гаджетами

Родители должны заботиться о цифровой гигиене своих детей и ограничивать время, которое они проводят с гаджетами. Таким мнением поделилась с сайтом телеканала «Санкт-Петербург» врач-педиатр Алевтина Похлебкина.

Она призвала детям до трех лет вообще не давать в руки гаджеты. После — строго регламентировать, сколько времени чадо проводит, например, с телефоном.

В частности, до пяти лет оно не должно превышать часа в день. До 10 лет срок можно увеличить на 30 минут. Наконец, подростки в возрасте до 15 лет не должны проводить с гаджетами больше двух часов в день, подчеркнула врач.

Она добавила, что злоупотребление телефоном может формировать у детей нездоровые пищевые привычки и нарушать сон.