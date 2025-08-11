Педиатр Плинатус напомнила о необходимости ревакцинировать детей от кори и коклюша перед школой

Поступление в школу — это новый этап в жизни ребенка и его семьи. В этот период дети сталкиваются с большим количеством сверстников, что увеличивает риск заражения различными инфекциями. Поэтому вакцинация становится важной частью подготовки к школе. Педиатр сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Наталья Плинатус рассказала «Известиям» о том, какие прививки нужно сделать ребенку до начала обучения.

«Прививки — это как тренировка иммунитета перед реальной угрозой. Организм привитого ребенка распознает болезнь и легко справляется с ней, без симптомов и осложнений», — отметила доктор.

По ее словам, перед поступлением в школу родителям необходимо убедиться, что все обязательные прививки сделаны. К шести–семи годам ребенку нужна ревакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка, а также повторная прививка от кори, паротита и краснухи (КПК). В этом же возрасте завершается ревакцинация от полиомиелита.

Педиатр также подчеркнула важность пневмококковой вакцинации и завершения курса против гепатита В, если он не был завершен ранее.