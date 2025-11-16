Педиатр Петрова-Колосова сообщила, что в России увеличивается количество детей с нарушениями слуха

Врач-педиатр детской клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова сообщила Life.ru , что в России увеличивается количество детей с нарушениями слуха.

По ее словам, тугоухость может быть врожденной или приобретенной. Врожденная патология возникает из-за генетических факторов, инфекций, перенесенных матерью, и тяжелых родов. Среди приобретенных причин — недолеченные отиты, серные пробки, травмы головы и уха, а также длительное воздействие громкого шума.

«Такие инфекции, как корь, свинка и грипп, могут протекать тяжело и приводить к тугоухости», — подчеркнула педиатр.

Врач отметила, что диагностика стала более точной: всем новорожденным проводят аудиотесты, что помогает выявлять группу риска уже в роддоме.

Петрова-Колосова также предупредила о росте офтальмологических нарушений у детей. К косоглазию и проблемам зрения приводят как врожденные аномалии, так и несоблюдение гигиены зрения: недостаточное освещение, неправильная осанка при чтении и длительное использование гаджетов.