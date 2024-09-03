Педиатр Оробинская: красная сыпь может указывать на наличие вшей

Педиатр Яна Оробинская перечислила признаки наличия вшей у детей и взрослых. Об этом сообщил News.ru.

По словам специалиста, тревожный сигнал — зуд кожи головы, тела и промежности. Кроме того, подозрение должны вызвать ощущение шевеления в волосах и красная сыпь.

При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу, отметила медик.

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