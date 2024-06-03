Педиатр Орлова призвала родителей обезопасить детей на дачах от клещей и опасных растений

Педиатр и детский эндокринолог Юлия Орлова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, какие опасности могут поджидать ребенка на даче.

В первую очередь медик обратила внимание на насекомых и клещей. Их укусы опасны тем, что могут спровоцировать аллергические реакции. Орлова напомнила, что клещи переносят такие серьезные заболевания, как боррелиоз и энцефалит. В случае, если дача находится в «красной» зоне, нужно своевременно провести вакцинацию против клещевого энцефалита.

Врач также указала на опасность определенных видов грибов и растений. Яд, содержащийся в некоторых растениях, может вызвать кожные раздражения при физическом контакте с ними.