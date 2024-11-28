Педиатр Нелюбина: синяки под глазами у детей могут сигнализировать о нарушении витаминного баланса в организме

Синяки под глазами у детей — это не самостоятельное заболевание, а патологический признак ряда опасных болезней. Среди них — нарушения в работе сердечно-сосудистой или дыхательной систем, рассказала педиатр Дарья Нелюбина в интервью «Газете.Ru».
По словам врача, в медицине это явление называется периорбитальный цианоз. Он также может указывать на длительную интоксикацию, нарушение витаминного баланса в организме или на болезни обмена веществ, передают «Известия».
При обнаружении у ребенка синяков под глазами следует обратиться к педиатру. Специалист назначит общий анализ крови и мочи для выявления первичных причин этого состояния, резюмировала Нелюбина.
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