Педиатр Нелюбина: синяки под глазами у детей могут сигнализировать о нарушении витаминного баланса в организме

Синяки под глазами у детей — это не самостоятельное заболевание, а патологический признак ряда опасных болезней. Среди них — нарушения в работе сердечно-сосудистой или дыхательной систем, рассказала педиатр Дарья Нелюбина в интервью «Газете.Ru» .

По словам врача, в медицине это явление называется периорбитальный цианоз. Он также может указывать на длительную интоксикацию, нарушение витаминного баланса в организме или на болезни обмена веществ, передают «Известия».

При обнаружении у ребенка синяков под глазами следует обратиться к педиатру. Специалист назначит общий анализ крови и мочи для выявления первичных причин этого состояния, резюмировала Нелюбина.