Педиатр Намазова-Баранова предупредила, что антибиотики могут привести к ожирению у детей

Руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, академик РАН, доктор медицинских наук Лейла Намазова-Баранова сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что нерациональное применение антибиотиков может вызвать ожирение у детей.

По словам специалиста, препараты нарушают микробиотический баланс, восстановить который после применения антибиотиков очень сложно.

«Антибиотики, которые применяются внутриутробно, то есть когда без особых показаний получает антибиотикотерапию, да еще и не раз в течение беременности, а также антибиотики, которые получает младенец в первые годы жизни, к сожалению, достоверно коррелирует избыточную массу тела к четырем годам», — отметила она.

Врач подчеркнула, что нерациональное использование антибиотиков — серьезная проблема современного поколения. Родители часто приносят вред ребенку, давая ему антибиотики во время вирусной инфекции, что приводит к нарушению нормальной микробиоты.