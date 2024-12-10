Педиатр Морозова заявила, что терапия ротавируса у детей сводится к отпаиванию маленькими порциями

Ротавирус характеризуется такими симптомами, как повышенная температура тела, рвота и жидкий стул. У детей его частота может достигать 20 раз в сутки, что повышает риски обезвоживания организма. Об этом рассказала врач-педиатр Екатерина Морозова в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, основное лечение болезни заключается в отпаивании ребенка. Чтобы восполнить потерю жидкости, следует давать пациенту воду маленькими порциями. Необходимый объем можно рассчитать из показателя 50-60 миллилитров на килограмм веса в сутки, отмечает сайт «Аргументы и факты».
При тяжелом течении ротавирусной инфекции может потребоваться госпитализация и внутривенная регидратация. На время лечения из рациона ребенка нужно исключить молочные продукты, бобовые, сладкую и жирную еду, заключила Морозова.
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