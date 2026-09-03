Педиатр Морозова рассказала, как снизить риск заражения ребенка простудой в начале учебного года

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова поделилась с Life.ru советами, как подготовить организм ребенка к началу учебного года и снизить риск заражения простудой.

По словам эксперта, всплеск заболеваний среди детей в сентябре связан не с ослаблением иммунитета, а с возвращением в организованные коллективы. В школе дети много времени проводят в одном помещении, пользуются общими предметами и сталкиваются с вирусами, которые не циркулировали среди них летом.

Морозова отметила, что дополнительную нагрузку создают смена режима, ранний подъем, недосып, эмоциональное напряжение и снижение времени на прогулки. Чтобы организм лучше справлялся с инфекциями, важно обеспечить ребенку полноценное питание, достаточное питье, ежедневную физическую активность и прогулки.

Врач также подчеркнула важность вакцинации как одной из наиболее обоснованных мер защиты от инфекций. Перед началом учебного года стоит проверить прививочный статус ребенка и обсудить с педиатром, какие вакцинации рекомендованы по возрасту и состоянию здоровья.