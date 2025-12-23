Педиатр Морозова предупредила о рисках сладких подарков для здоровья детей

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова предостерегла от возможных негативных последствий употребления сладких подарков детьми. В интервью «Газете.Ru» она отметила, что основная опасность заключается в высоком содержании аллергенов в сладостях, таких как орехи, соя, молочные белки, яйца и глютен.

Эти компоненты часто входят в состав конфет, шоколада и мармелада. Даже микродоза может вызвать острую аллергическую реакцию у детей с предрасположенностью к атопии, написал RT.

Кроме того, по словам Морозовой, сладости часто содержат большое количество сахара и трансжиров, что может негативно сказаться на микробиоме кишечника. Врач порекомендовала выбирать гипоаллергенные угощения или вовсе заменить съедобные подарки на книги или игрушки.