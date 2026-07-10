Педиатр Морозова назвала боли в животе, тошноту и расстройство стула распространенными симптомами психосоматики у детей

Психосоматика — это реакция организма на эмоциональное напряжение, которая проявляется в виде физических симптомов: боли, зуда, тошноты, головной боли. Об этом РИАМО рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

При стрессе активируется симпатическая нервная система и ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Из-за этого повышается уровень кортизола и других гормонов стресса, напрягаются мышцы, меняется кровообращение и пищеварение, возникают реальные симптомы.

Психосоматическая боль отличается от боли при заболевании отсутствием очевидной медицинской причины. Симптомы усиливаются при волнении и уменьшаются в спокойной обстановке. Медицинские тесты не показывают отклонений, а боль часто сопровождается эмоциональными признаками: тревожностью, раздражительностью, ухудшением сна, привел слова доктора RT.

Морозова отметила, что боли в животе, тошнота и расстройство стула — самые распространенные психосоматические симптомы у детей. Это связано с тем, что желудочно-кишечный тракт имеет свою нервную систему, и между мозгом и кишечником есть постоянная связь через блуждающий нерв.

Также стресс может провоцировать и усиливать кожные заболевания, такие как атопический дерматит, нейродермит или крапивница. При стрессе повышается уровень кортизола и других гормонов, которые влияют на иммунную систему, усиливая воспалительные реакции.