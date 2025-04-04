Педиатр Морозова: даже небольшая рана у ребенка может стать причиной инфекции

Преимущество весной и летом дети начинают получать различные травмы и ссадины, так как становятся более активными. О том, как обрабатывать порезы и ссадины у ребенка, рассказала РИАМО старший врач-педиатр Екатерина Морозова.

По словам специалиста, если ребенок получил травму, в первую очередь нужно очистить рану от грязи стерильным бинтом или пинцетом, который обработан спиртом. Затем следует применить антисептик, например, перекись водорода — она уничтожит микробы. В случае недоступности аптечных средств можно использовать раствор соды или настой ромашки, написал сайт sibdepo.ru.

Морозова подчеркнула: даже небольшая рана может стать причиной инфекции. Ее необходимо закрыть стерильной повязкой или пластырем. Если порез глубокий или не останавливается кровотечение, нужно обратиться к врачу.

В медицинском учреждении рану тщательно обработают. После этого важно регулярно менять повязку и применять мази для заживления.