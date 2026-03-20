Педиатр Молодой напомнил, что детская неотложная помощь является отделением при поликлинике

«МК в Питере» запустил новый видеопроект, в котором обсуждает актуальные темы с интересными людьми города. Первым гостем стал врач скорой помощи, педиатр, автор книг и блогер Дмитрий Молодой. Он рассказал, как правильно ориентироваться в системе вызова медицинской помощи.

Многие люди не понимают разницы между скорой и неотложной помощью. Врач пояснил, что в Санкт-Петербурге существует городская станция скорой медицинской помощи, куда можно дозвониться, набрав 03. Детская неотложная помощь — это отделение скорой помощи детям на дому при поликлинике.

Доктор отметил, что за последние 20 лет причины вызовов практически не изменились. Чаще всего неотложную помощь вызывают при высокой температуре, рвоте, диарее, болях в животе, сыпи, а также при судорогах и потере сознания. В осенне-зимний период преобладают вызовы из-за высокой температуры, но бывают и волны кишечных инфекций.