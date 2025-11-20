Педиатр Моисеева рассказала, что коклюш отличается от ОРЗ продолжительностью и характером кашля

Коклюш, известный также как «стодневный кашель», представляет собой инфекционное заболевание, вызванное бактериями Bordetella pertussis. Главный симптом — длительный и изматывающий кашель, который может сопровождаться спазматическими приступами и репризами — «свистящим» вдохом. По словам педиатра клиники «Альфскрин» Дарьи Моисеевой, коклюш отличается от ОРЗ своей продолжительностью и характером кашля. Об этом сообщила «ТСН24» .

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2024 году было зафиксировано более 32 тысяч случаев коклюша по всей России, за исключением Чукотского автономного округа. Чаще всего заболевание регистрировалось в Кемеровской области — почти 1,6 тысячи случаев. Большая часть заболевших — дети до 14 лет, преимущественно младенцы. Также зарегистрировано 11 случаев гибели непривитых детей в возрасте до года.

Педиатр подчеркнула, что коклюш становится все более распространенным по нескольким причинам. Одна из них — своевременная диагностика с помощью ПЦР, которая позволяет лучше выявлять болезнь. Кроме того, рост числа родителей, отказывающихся от вакцинации своих детей, создает уязвимую группу населения, что способствует распространению инфекции. Вакцинация и ревакцинация остаются наиболее надежными способами защиты от коклюша.