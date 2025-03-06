Педиатр Мескина: страшные игрушки могут травмировать психику детей

Педиатр Елена Мескина подчеркнула важность соответствия игрушек возрасту ребенка и их безопасности. Изделия должны быть адаптированы к уровню развития, поскольку маленькие дети могут случайно проглотить мелкие детали, заявила эксперт в беседе с Life .

Врач также посоветовала обращать внимание на состав игрушек.

«Игрушки должны быть сделаны из нетоксичных материалов. Были случаи, когда игрушки содержали формальдегид или красители, вызывающие аллергию у детей», — предупредила медик.

По словам специалиста, игрушки не должны вызывать негативные эмоции. Страшные предметы могут нанести психологическую травму ребенку. Однако Мескина указала на исключения, например игрушечные пистолеты и сабли для мальчиков, если игры направлены на защиту, а не агрессию.