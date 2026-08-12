Педиатр Мескина отметила, что школьная форма должна быть изготовлена из натуральных или смесовых материалов

Педиатр Елена Мескина рассказала, на что нужно обратить внимание при выборе школьной формы и рюкзака для ребенка. В комментарии Zvezdanews она отметила, что школьная форма должна быть изготовлена из натуральных или смесовых материалов, а синтетические ткани лучше избегать.

Врач посоветовала проверять наличие сертификата на одежду и покупать ее в проверенных местах.

«В некоторых случаях сами ткани или краски, которыми окрашена форма, могут выделять токсические вещества. Поскольку ребенок очень долго находится в форме, важно следить, где вы ее покупаете, чтобы избежать такой вероятности», — сказала Мескина.

При выборе рюкзака важно учитывать возраст и комплекцию ребенка. Необходимо примерить рюкзак перед покупкой, чтобы убедиться, что ребенку удобно его носить.

«Рюкзак не должен быть ни слишком большим, ни слишком маленьким. Очень хорошо, когда помимо плечевых лямок есть дополнительные ленты-завязки, которыми можно зафиксировать портфель на теле», — отметила специалист.

Также важно следить за весом содержимого рюкзака, чтобы не навредить осанке ребенка. Отдельная рекомендация — наличие светоотражающих элементов, которые особенно важны в осенне-зимний период.